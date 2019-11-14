В гробу настоящая свинья: На Украине продолжают удивлять на митинге

Аграрии на Украине вышли к зданию Верховной рады. Фермеры не хотят, чтобы власти снимали мораторий на продажу земли. Высказать протест украинцы решили своеобразным способом - устроив похороны свиньи в центре столицы.

"Ничего необычного, просто протестная акция на Украине. Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной рады Украины мёртвую свинью. Они положили труп животного в гроб и планируют захоронить его на площади Конституции в центре Киева", - написал Telegram-канал "Выпускайте Кракена".

Издание RT со ссылкой на украинский канал пишет: собравшиеся не хотят, чтобы принимали новую земельную реформу. Если законодательство изменят и мораторий снимут, аграриям придется резать свой скот, чтобы "собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами".

До этого разразился скандал, когда реформу прокомментировал глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Политик заявил, что это украинцы научили весь мир земледелию, когда около 70 млн человек эмигрировали после революции. В Сети удивились "глубоким" познаниям Богдана.