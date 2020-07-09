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"В гробу карманов нет": Лукашенко отказался "продавать" суверенитет Белоруссии

09 июля 2020, 23:00  •  44 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Республики ни за какие деньги не собирается объединяться с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нет такой цены, за которую он готов променять суверенитет Республики. Так он прокомментировал недавнее громкое интервью главреда "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, в котором он рассказал "байку" о разговоре между бацькой и лидером РФ Владимиром Путиным об объединении двух государств.
Журналист описал якобы торг лидеров насчет того, кто будет руководить единой страной. В частности, из его уст прозвучала фраза: "Это вопрос торговли, устоит Лукашенко или нет – это вопрос цены".
"Да и наш друг Венедиктов: Лукашенко – это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они мне могут заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет", – заметил бацька.
Он подчеркнул, что на том свете никакие миллиарды уже не нужны, и это его принципы и убеждения.
"Мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются", – сказал Александр Григорьевич, пообещав дозвониться до Венедиктова и лично донести до него эту мысль.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале "Пул Первого".

Напомним, в Белоруссии 9 августа должны состояться выборы президента. "Утро.ру" накануне писало об обращении в ЦИК оппозиционной партии БНФ с просьбой не регистрировать в качестве кандидата Лукашенко. В политдвижении считают, что бацька пользуется административным ресурсом в предвыборной кампании и проводит "репрессии" в отношении своих оппонентов.

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