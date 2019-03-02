В Греции задержан россиянин по запросу Украины

В Греции по запросу Украины задержан российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Янниса Рахиотиса. По его словам, слушание по делу россиянина прошло в пятницу, после чего по решению прокурора Калинин был отправлен в тюрьму «до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию».

«В четверг поздно вечером в афинском аэропорту был задержан российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин. Арест был произведён по запросу Украины. Калинин находился в Греции в служебной командировке. Он является известным специалистом по нефти», — сказал адвокат.

Рахиотис отметил, что Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

«Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта «Миротворец». Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», — подчеркнул юрист.

Он проинформировал прокурора о включении Калинина в список «Миротворца».

Как уточняет агентство, до 2011 года Евгений Калинин занимал пост вице-президента «ТНК-ВР Коммерс» на Украине.