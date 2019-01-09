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В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы нет канонического архиерейского рукоположения

09 января 2019, 00:54  •  114 • Политика
В Греции Священный синод не стал признавать "новую церковь" Украины. Вопрос был передан на рассмотрение вышестоящего органа. Одной из причин отказа в признании названо отсутствие у главы "новой церкви" Украины канонического архиерейского рукоположения.
Во вторник, 8 января, в Греции прошло заседание Священного синода Элладской Православной Церкви. На нём было принято решение не признавать так называемую "новую церковь" Украины.
Вместо этого вопрос был передан в вышестоящий орган. В официальном заявлении говорится, что решение о признании должен будет принять Священный собор Иерархии Элладской Церкви.
"Священный синод принял решение передать вопрос признания Элладской Церковью новой Автокефальной Церкви Украины на рассмотрение Священного собора Иерархии Элладской Церкви", - гласит официальное сообщение.
Передача вопроса в вышестоящий орган объясняется тем, что признание "новой церкви" Украины сопряжено со множеством проблем. Главная из них - отсутствие у главы "новой церкви" Украины лжемитрополита Епифания (Сергея Думенко) канонического архиерейского рукоположения.
Когда может состояться Священный собор Иерархии Элладской Церкви, пока не понятно. Последний раз он собирался 4 ноября 2018 года.
Напомним, что 5 января на Украине был подписан томос на автокефалию для так называемой "новой церкви" Украины, которую собрали из псевдоправославных националистических сект. Их "легализацию" пролоббировал лично президент Украины Пётр Порошенко, отдав в обмен Константинополю часть находящихся на Украине православных храмов.

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