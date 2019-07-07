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В Греции СИРИЗА в эти минуты теряет власть: exit poll подвели предварительные итоги

07 июля 2019, 22:24  •  100 • В мире
В Греции в воскресенье, 7 июля, проходят досрочные выборы в парламент. Связано это с поражением правящей партии СИРИЗА в ходе выборов в Европарламент. Сообщается, что по предварительным данным exit poll, лидирует оппозиция, а СИРИЗА, набрав 27%, окончательно теряет власть в стране.
Официальные данные exit poll будут опубликованы только после закрытия всех участков в стране, то есть после 19 часов по местному времени. Пока же предполагается, что в парламент пройдут семь партий. Лидером, скорее всего, окажется "Новая демократия" консерватора Кириакоса Мицотакиса: из 300 мест в парламенте партия получит 159-160 мест. Такие данные были получены на 17:30 в ходе опроса избирателей на выходе с участков для голосования.
Согласно данным опросов, которые проводят сразу три компании, СИРИЗЕ не повезло не только в Европарламенте: правящая коалиция радикальных левых теряет власть, набрав всего 27% голосов, в то время как за консерваторов проголосовали около 40% избирателей.
Меньше всего голосов отдано за ультраправое "Греческое решение" - 3%, таким образом, партия находится на грани попадания в парламент, учитывая трехпроцентных барьер. Чуть больше, 3,4% голосов, набрала другая ультраправая партия - "Золотая заря". Греческие коммунисты из партии КПГ проходят в парламент с 5,9% голосов, а "Движение перемен КИНАЛ" набрало 7%.
По мнению экспертов, если в парламент войдут семь партий, то "Новая демократия" сможет самостоятельно сформировать правительство. Еще больше мест у лидера окажется в том случае, если в парламенте окажется всего шесть партий.
Об этом сообщает РИА Новости.

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