В Греции потеряли берега

Об исторической амнезии

Кто старое помянет – тому глаз вон.

А кто старое забудет – тому оба вон

3 января в Средиземном море произошел инцидент, осложнивший и без того непростые отношения между Россией и Грецией. Российское грузовое судно «Адлер» (порт приписки Санкт-Петербург) было перехвачено в открытом море фрегатом «Адриас» ВМС Греции. C фрегата запросили информацию о грузе и порте назначения «Адлера», и, получив исчерпывающий ответ, боевой корабль некоторое время сопровождал российское судно. Затем капитану «Адлера» по радио сообщили, что судно будет досмотрено в рамках действий по пресечению незаконных поставок оружия Ливии.

Преследование российского судна боевым кораблем ВМС Греции в международных водах

С вертолёта S-70B Aegean Hawk на российское судно высадился спецназ, досмотревший груз и допросивший членов команды. Ничего подозрительного или запрещённого на борту не обнаружили, после чего военнослужащие НАТО разрешили продолжить рейс и убыли. При досмотре греческие военные моряки ссылались на операцию стран Евросоюза EUNAVFOR Med IRINI, проводимую «с целью освобождения Центрального Средиземноморья от нелегального трафика».

Высадка спецназа НАТО на торговый корабль «Адлер» под российским флагом

Операция IRINI (мир) была начата Евросоюзом в Центральном Средиземноморье 1 апреля 2020 года и должна завершиться до 31 марта 2021 г. Заявленная цель – реализация эмбарго на поставки вооружений в зону конфликта путём инспекции судов у побережья Ливии, предположительно перевозящих оружие. Штаб-квартира сил, проводящих операцию, находится в Риме и является одним из компонентов командования ВМС НАТО в регионе.

Ещё в начале развертывания этой миссии российский МИД заявил: «Деятельность операции должна полностью соответствовать международному праву, а также рамкам, установленным резолюцией СБ ООН № 2292. Иные шаги требуют согласия Совета Безопасности ООН». Пункт 3 этой резолюции разрешает государствам – членам ООН, в том числе действующим через региональные организации, осуществлять досмотр судов в открытом море у берегов Ливии, если есть разумные основания полагать, что на них перевозятся оружие и связанные с ним материальные средства. Кроме того, необходимо добросовестно заручиться предварительным согласием государства флага на проведение досмотра.

Оснований подозревать, что «Адлер» намеревался доставить оружие в Ливию, не было. Существуют многочисленные возможности в режиме реального времени отследить на специализированных сайтах, в какие порты заходило любое крупное коммерческое судно и где оно находится в данный момент. Что касается согласия на досмотр, то капитан российского судна связался с владельцем (компания «НБ Шиппинг Компани») и действительно получил команду допустить на борт досмотровую группу. Для коммерсанта главное – не упустить время и деньги, а престиж флага и страны – вещи нематериальные.

Несмотря на все попытки российской стороны прояснить основания беспрецедентного вторжения спецназа НАТО на борт торгового судна под российским флагом, в Риме отмалчивались. Лишь 11 января в официальном Twitter-аккаунте миссии ЕС появилось сообщение: «Фрегат греческих ВМС Adrias под флагом операции IRINI осуществил дружеский подход к торговому судну «Адлер». Такого рода миссии кораблями в Средиземноморье проводятся в качестве сотрудничества с торгово-транспортными компаниями с целью воспрепятствования незаконному товарообороту и для улучшения навигации. Что такое дружеский подход? Это известная деятельность в морских операциях с визитом на дружественное судно. Командир корабля ВМС и капитан торгового судна обмениваются данными и рекомендациями по выбору наиболее оптимального маршрута судна. Это полезно и для военного корабля, и для торгового судна, так как оба получают больше информации о трафике в Средиземном море». Издевательский тон сообщения дополнялся утверждением, что «подход» состоялся в контролируемом НАТО районе – и это про открытую для международного судоходства акваторию! Что касается того, насколько дружественным был «обмен рекомендациями», можно судить по кадрам с внутренних камер наблюдения на ходовом мостике российского судна.

Спецназ ВМС Греции на российском судне: «Руки за голову!»

13 января греческие СМИ сообщили, что спецназ ВМС Греции высадился на российское грузовое судно «Адлер», поскольку там предположительно было оружие, переправляемое Россией в Ливию. Найти ничего запрещенного или подозрительного не удалось, «в связи с чем инцидент можно считать исчерпанным».

В Москве так не считали. 15 января официальный представитель МИД РФ заявила: «В контактах с греческими официальными властями проясняем обстоятельства произошедшего, в котором многое остается для нас непонятным. В частности, требует уточнения, на базе каких международно-правовых норм и конкретной информации было сочтено возможным произвести инспекцию российского судна, а также были ли соблюдены предусмотренные в таких случаях международные процедуры досмотра судов в открытом море». Никаких внятных разъяснений не последовало, и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил: «Для Греции как страны НАТО это может закончиться очень печально. Чтобы проводить подобные рейды, надо иметь мандат Совета Безопасности. У Греции его нет, как и у любой другой страны НАТО. Так что тут есть над чем поразмыслить сотрудникам МИД и представителям других структур». Кстати, китайское информационное издание Sina указало, что «если бы НАТО попыталось силой захватить российское судно, то уже через пару часов пришлось бы спасать и греческих военных, и греческий корабль».

В начале февраля порт Пирей посетил отряд кораблей ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Касатонов», введённым в боевой состав Северного флота в июле 2020 года. Вооружение фрегата включает, помимо прочего, крылатые ракеты «Калибр». Желающих задавать вопросы «куда и зачем следуете в зоне НАТО?», а тем более высаживать досмотровую группу в этом случае не нашлось.

Фрегат УРО «Адмирал Касатонов» в Пирее. Февраль 2021 г.

29 января официальный представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин «не планирует посетить Афины», несмотря на полученное приглашение принять участие в официальных мероприятиях по случаю праздника в Греции 25 марта. Это сообщение греческие СМИ вынесли на первые полосы, не скрывая изумления: «В России разочарованы позицией Греции?»

К сожалению, отношения между Грецией и РФ уже несколько лет подряд ухудшаются, и происходит это не по вине российской стороны. В июле 2018 года греческие власти абсолютно безосновательно обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела и действиях против национальной безопасности Греции. Дело дошло до высылки двух российских дипломатов и отзыва греческого посла из Москвы. Афины сорвали запланированный визит С. Лаврова, приуроченный к 190-летию установления дипотношений между Россией и Грецией. МИД Греции на этом не остановился, выпустив хамоватое заявление: «Россия на данный момент, похоже, не в состоянии понять принципиальные позиции внешней политики Греции… Она, кажется, не понимает, что у Греции есть свои собственные интересы и критерии в международной политике».

В декабре 2018 года тогдашний премьер-министр Ципрас обратился с просьбой организовать встречу с главой РФ и в Кремле пошли ему навстречу. Однако, прибыв в Москву, глава греческого правительства позволил себе опоздать на встречу с президентом Российской Федерации и всё, что он смог предложить для нормализации отношений, свелось к фразе: «Греция, будучи православной страной, может стать мостом взаимопонимания между НАТО и Россией».

Заметим, что именно руководство греческой церковью сыграло одну из главных ролей в скандале с украинским «томосом» и предприняло действия, прямо направленные против РПЦ. Летом 2018 года на Афоне побывал посол США в Греции Джеффри Пайетт, возглавлявший ранее посольство США в Киеве, и потребовал «ограничить» взаимодействие Кинота с РПЦ. У священников из России начались проблемы с получением виз и посещением Афона, где расположен русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Прошло немного времени, и глава Элладской православной церкви архиепископ Иероним объявил о признании раскольнической «святейшей церкви Украины» (СЦУ).

2 марта 2019 года в аэропорту Афин был задержан гражданин России Евгений Калинин на том основании, что его имя значится на сайте украинских радикальных националистов «Миротворец». Россиянина освободили через пять суток, когда генеральный прокурор РФ позвонил греческому коллеге и разъяснил некоторые основополагающие постулаты международного права. Афины назвали инцидент «ошибкой». Спустя 20 дней во двор Генерального консульства РФ в Афинах была брошена боевая граната, а на круглосуточном посту полиции в это время никого не оказалось – диппредставительство оставили без охраны. Обошлось материальным ущербом, нападавших не нашли…

Летом 2019 года в Греции сменилось правительство, и пришедшая к власти правоконсервативная партия «Новая демократия» активизировала проамериканский курс. 6 октября во время визита в Афины госсекретаря США Майка Помпео было подписано соглашение о бессрочном военном сотрудничестве. Помимо расширения присутствия на базе Суда (остров Крит), Афины предоставили Пентагону инфраструктуру греческих военных баз Стефановикио, Волос и Александруполис. В Ларисе развёрнуты разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper, а задачей базы Александруполис на севере Греции является запереть российский флот в Чёрном море. По некоторым данным, в Афинах предлагали даже разместить ядерное оружие на греческой территории, не понимая, что тем самым включают страну в перечень целей для гарантированного поражения.

Спустя месяц глава МИД Греции Никос Дендиас приехал в Москву с дежурным набором фраз: «Греция рассматривает Россию как неотъемлемую часть архитектуры европейской безопасности и стремится внести позитивный вклад в диалог с РФ». После переговоров в МИД РФ греческий министр поблагодарил С. Лаврова за то, что тот напомнил о долгой истории тесных двусторонних отношений, в том числе о первом президенте Греции Иоаннисе Каподистрии. Напоминание действительно нелишнее: греческие власти запутались в истории и подзабыли, что самим своим существованием на карте мира их страна обязана России, которая трижды спасала Грецию от полного уничтожения.

В 2020 году греческому руководству была оказана честь – Кремль направил официальное приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр Кириакос Мицотакис приглашение проигнорировал, а ведь не будь 9 мая 1945-го, не было бы и Греции, поскольку её территорию ещё в мае 1941 года поделили между собой Германия, Италия и Болгария. Менее трёх недель понадобилось двум немецким корпусам, а также войскам итальянских и болгарских сателлитов Гитлера, чтобы оккупировать всю материковую Грецию. Капитуляция была подписана в Салониках 23 апреля, а 224 тыс. греческих военнослужащих сдались в плен, не оказав серьёзного сопротивления. Сегодня в Греции предпочитают об этом не помнить.

Афины, апрель 1941 года

25 марта 2021 года в Греции собираются отмечать 200-летие независимости. Юбилей, однако, вызывает вопросы, поскольку Греция обрела ограниченную автономию под протекторатом Османской империи в 1827 году. Граф Иоаннис Каподистрия, которого сегодня греки величают первым президентом Греции, до января 1828 года служил министром иностранных дел российского императора Александра I. Он действительно пытался создать греческое государство, при нём в сентябре 1828 года были установлены дипломатические отношения с Российской империей. Турки-османы признали греческую государственность лишь в 1829 году, после поражения в войне с Россией. Однако в 1831 году Каподистрия был убит (самими греками), началась новая междоусобица, конец которой положила Лондонская конференция 1832 года, где три «державы-покровительницы» (Россия, Великобритания и Франция) объявили о создании Королевства Греция, а монархом стал баварский принц Отто Виттельсбах – в самой Греции национального лидера не нашлось.

25 марта в Греции отмечают День национального возрождения Греции, или «день героев Революции 1821-1829 годов». Считается, что 25 марта 1821 года началась «революция»: в этот день предводитель восставших Александр Ипсиланти обратился к своему войску и призвал к вооружённой борьбе против турецкого ига.

Обрусевший грек Александр Ипсиланти, получивший в Российской империи титул князя и звание генерал-майора (в 25 лет!), осенью 1820 года покинул Санкт-Петербург и отправился освобождать свою историческую родину. 6 марта 1821 года собранное им войско перешло реку Прут, но через несколько месяцев в сражении с турками при Драгашани инсургенты были разбиты, а сам Ипсиланти оказался в австрийской тюрьме, где провёл шесть лет.