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В Греции опровергли полёт "агентов КГБ" на рейсе Ryanair
25 мая 2021, 23:45 • 50 • В мире
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что подтверждений этих слухов нет никаких.
В Греции опровергли появившиеся слухи, что на рейсе Ryanair, вылетевшем из Афин в Вильнюс, были якобы агенты КГБ. По словам премьера страны Кириакоса Мицотакиса, данных об этом нет.
Он пояснил: у Афин нет сведений, что на решение экипажа приземлиться в Минске повлиял кто-то внутри салона.
"И я полагаю, что у нас были бы такие свидетельства", - категорично указал Мицотакис.
Отметим, что ранее подобную версию озвучили не только в греческих медиа. В украинском издании "Гордон" ранее появилось мнение Альфреда Коха, который бежал несколько лет назад из России в Германию.
Тот поделился мыслями на тему инцидента в Минске. По его мнению, "копать", кто сдал Романа Протасевича, стоит именно среди членов экипажа лайнера.
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