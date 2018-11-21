В Греции и на Кипре будут готовиться разведчики и спецназ для Евросоюза

О Постоянном структурированном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности в Евросоюзе (PESCO)

19 ноября на заседании в Брюсселе министры обороны и иностранных дел стран Европейского союза договорились о реализации 17 новых проектов в формате Постоянного структурированного сотрудничества ЕС по безопасности и обороне (Permanent Structured cooperation – PESCO). Два из них возложены на Грецию и Кипр – подготовка отрядов европейского спецназа для участия в малых совместных операциях и создание общеевропейской разведывательной школы JEIS (Joint EU Intelligence School).

Отмечается, что разведшкола будет готовить сотрудников стран Европейского союза по разведывательным дисциплинам и другим конкретным областям. К её работе привлекут национальные службы разведки и безопасности стран-членов ЕС и один из Центров передового опыта НАТО (всего у НАТО 19 таких центров).

Издание Politico усматривает связь между назначением Греции и Кипра кураторами общеевропейской шпионской академии и характером отношений этих стран с Россией; идея связать формирование разведшколы с этими двумя странами, по мнению издания, является попыткой отдалить их от Москвы.

PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сфере обороны и безопасности в Евросоюзе) оформилось в декабре 2017 года. Пакт направлен на развитие и интеграцию военного потенциала ЕС. В настоящее время PESCO включает 34 проекта, многие пока на бумаге. Оборонительная структура образована в соответствии со статьями 42.6 и 46 Лиссабонского договора, а также Протоколом 10. Решения в общеевропейском военном сообществе принимаются консенсусом и обязательны для исполнения всеми участниками. В PESCO принимают участие все страны Евросоюза, кроме Великобритании, Дании и Мальты.

17 новых проектов PESCO, утверждённых в Брюсселе 19 ноября, укладываются в рамки недавнего заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создания «независимой» европейской армии и предложения канцлера ФРГ Ангелы Меркель сформировать европейский Совет безопасности.