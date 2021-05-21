В Гренландии нет места НАТО

Посол России в Дании Владимир Барбин предупредил датские власти о недопустимости расширения военного присутствия США в Гренландии. "В Арктике нет места НАТО и её вооружениям", – заявил Барбин.

Он отметил, что согласие Копенгагена на размещение в Гренландии дополнительных подразделений американских войск будет означать отказ Дании "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения". Посол также заявил о неуместности обвинений России в «милитаризации Арктики» из-за строительства там военных баз, поскольку «эта деятельность осуществляется строго в пределах государственных границ России».

Слова Барбина стали ответом на предложение министра иностранных дел Дании Пеле Броберга перейти к т.н. исландской модели обороны – сократить количество датских солдат на острове и передоверить Вашингтону миссию постоянного военного присутствия здесь.

Гренландия – стратегически выгодный регион, расположенный в 1120 км от Полярного круга и 1520 км от Северного полюса. Сейчас там находится военная база ВВС США в Туле. Присутствие на острове позволяет контролировать маршруты в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане, обеспечивает доступ к Северному полюсу, повышая военно-политическую конкурентоспособность США в регионе.

Претензии коллективного Запада на Арктику означают, что полем напряжённого геополитического противостояния становится регион, большая часть которого находится в границах Российской Федерации. Почти 70% российской территории относятся к регионам Севера. непосредственно к Арктической зоне РФ относятся Мурманская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, часть территории Карелии, Коми, Якутии и Архангельской области.

16 мая Данию посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, итогом чего стало совместное заявление о том, что "Соединённые Штаты и Королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике". С одобрения США Копенгаген потратит $245 млн. на оборону Арктики и Северной Атлантики.

Американские стратеги реанимирует терминологию холодной войны, говоря о стратегической важности GIUK – морских коридорах между Гренландией (Greenland), Исландией (Iceland) и Великобританией (the United Kingdom). Россия им мешает самим её статусом северной державы.