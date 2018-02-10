В ГПУ считают, что решение по делу Януковича могут отменить из-за заочной процедуры

• 104 • Украина

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Международный суд может отменить решение, которое будет вынесено украинским судом по делу о событиях на "майдане" в 2014 году из-за применяемой заочной процедуры расследования. Такое мнение высказал начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Заочная процедура, которая регулируется Уголовно-процессуальным кодексом, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда", - сказал он в интервью "Радио свобода". Горбатюк добавил, что на практике это может означать то, что "даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом".

Представитель Генпрокуратуры предположил, что кому-то может быть выгодно, чтобы были сомнения в легитимности процессов, связанных с дальнейшим рассмотрением в суде дела о "майдане".

7 февраля судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о проведении заочного расследования по делу "майдана". Сообщалось, что решение суда обжалованию не подлежит. В ходе рассмотрения дела судья также принимала решение об отстранении от участия в процессе двух частных защитников экс-президента Виктора Януковича - Ольги Просянюк и Александра Горошинского. Янукович в своем заявлении назвал отстранение адвокатов "панической атакой нынешней украинской власти".

Защита экс-президента заявила, что оспорит в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение киевского суда о заочном расследовании.

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении бывшего президента Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления. По словам адвоката Виталия Сердюка, защита располагает целым рядом материалов, которые доказывают причастность действующего руководства Украины к организации расстрелов на "майдане", умышленному кровопролитию с целью захвата власти в стране.

Вместе с Януковичем по этому делу проходят экс-глава МВД Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий и бывший замначальника - начальник милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петр Федчук.