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В ГПУ подтвердили задержание снайпера по подозрению в убийстве на «евромайдане»
15 ноября 2018, 23:24 • 29 • Украина
Начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о задержании снайпера по подозрению в убийстве на «евромайдане».
Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
При этом он пояснил, что задержанный ранее служил в правоохранительных органах страны, но на момент задержания уже не работал там.
«Арестован он был 3 ноября этого года по подозрению в превышении служебных полномочий и совершении убийства при отягчающих обстоятельствах... Сейчас он в СИЗО. На время задержания он не работал в правоохранительных органах. В 2016 году он был уволен», — отметил Горбатюк.
Ранее украинские СМИ сообщили, что снайпер Нацгвардии Украины был задержан по подозрению в убийстве театрального режиссёра Александра Храпаченко на «евромайдане». Позднее Нацгвардия Украины опровергла данные о задержании её снайпера.
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