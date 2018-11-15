В ГПУ подтвердили задержание снайпера по подозрению в убийстве на «евромайдане»

Начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о задержании снайпера по подозрению в убийстве на «евромайдане».

Об этом сообщает «112 Украина».

При этом он пояснил, что задержанный ранее служил в правоохранительных органах страны, но на момент задержания уже не работал там.

«Арестован он был 3 ноября этого года по подозрению в превышении служебных полномочий и совершении убийства при отягчающих обстоятельствах... Сейчас он в СИЗО. На время задержания он не работал в правоохранительных органах. В 2016 году он был уволен», — отметил Горбатюк.

Ранее украинские СМИ сообщили, что снайпер Нацгвардии Украины был задержан по подозрению в убийстве театрального режиссёра Александра Храпаченко на «евромайдане». Позднее Нацгвардия Украины опровергла данные о задержании её снайпера.