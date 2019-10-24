Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пентагон обещает раскрыть тайны о встречах с иными цивилизациями. Но только две
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
"Какие шикардосные первые леди": В соцсетях оценили самобытную красоту...
Четвёртая бригада ПЛ Черноморского флота утёрла нос британским атомоходам «Эстью...
Главная / Украина

В ГПУ объяснили увольнение начальника управления спецрасследований

24 октября 2019, 12:39  •  62 • Украина
Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк был уволен в связи с реорганизацией его управления, передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
 
© страница ГПУ Facebook
 

Как сообщили агентству, он уволен на основании п. 9 ч. 1 ст. 51 закона Украины «О прокуратуре».

Ранее Горбатюк заявил, что считает своё увольнение незаконным и обжалует его в административном суде.

19 октября стало известно, что прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел «майдана», не допустили к аттестации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
23 октября 2019, 17:09
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
23 октября 2019, 18:39
На Украине заявили, что Киев задолжал пенсионерам Донбасса более $1,5 млрд
23 октября 2019, 17:24
Новая «Переяславская рада»
23 октября 2019, 14:09
«Слуг народа» рассорил квартирный вопрос
23 октября 2019, 17:24
Гагаузия требует у Кишинёва реальную автономию
23 октября 2019, 13:54
В Госдуме оценили слова Зеленского по встрече «нормандской четвёрки»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2019, 00:09
«Не могут обеспечить глобальное присутствие»: почему армия США испытывает проблемы с набором новобранцев
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
22 октября 2019, 12:09
"Это начало странной череды смертей": Гибель экс-министра Украины - это зачистка, Омелян следующий - Шарий
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
20 октября 2019, 17:54
"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналистки возбудило Ходорковского и "главного либерала"
19 октября 2019, 20:56
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.