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В ГПУ объяснили увольнение начальника управления спецрасследований
24 октября 2019, 12:39 • 62 • Украина
Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк был уволен в связи с реорганизацией его управления, передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
© страница ГПУ Facebook
Как сообщили агентству, он уволен на основании п. 9 ч. 1 ст. 51 закона Украины «О прокуратуре».
Ранее Горбатюк заявил, что считает своё увольнение незаконным и обжалует его в административном суде.
19 октября стало известно, что прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел «майдана», не допустили к аттестации.
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