В ГПУ объяснили увольнение начальника управления спецрасследований

Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк был уволен в связи с реорганизацией его управления, передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили агентству, он уволен на основании п. 9 ч. 1 ст. 51 закона Украины «О прокуратуре».

Ранее Горбатюк заявил, что считает своё увольнение незаконным и обжалует его в административном суде.

19 октября стало известно, что прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел «майдана», не допустили к аттестации.