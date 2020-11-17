В государственных и муниципальных органах: в РФ предложили запретить иноагентам занимать госдолжности

В России предлагают запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, а также ввести понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента». Как отметили в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, нововведение нужно для того, чтобы российские избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать кандидат на выборные посты. Наряду с этим в Совфеде предложили уточнить признаки, по которым лиц будут относить к иностранным агентам.

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Как уточнил глава комиссии Андрей Климов, в избирательное законодательство предлагается внести понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента».

«Это делается для того, чтобы наши избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты», — пояснил сенатор.

Наряду с этим в комиссии предлагают признавать иноагентами физических лиц, которые участвуют в политической деятельности в РФ или целенаправленно собирают сведения в военной сфере за средства из иностранных источников.

Одновременно с этим комиссия предлагает уточнить признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории Российской Федерации.

«В число таких признаков нужно включить участие в политической деятельности в России или целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ. При этом такая деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получением любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников», — сказал сенатор.

Напомним, что в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который допускает признание иностранным агентом физлица.

В положениях закона указано, что «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента».

Как пояснили ранее в Госдуме, для получения подобного статуса человек должен соответствовать двум критериям: участвовать в создании и (или) распространении сообщений и материалов СМИ, уже признанного иностранным агентом, а также получать финансирование из-за границы. Депутаты подчеркнули, что эти нормы не будут касаться блогеров и публицистов.

При этом статус иностранного агента не предусматривает никаких ограничений на деятельность, однако некоторые требования всё же предусмотрены. Так, необходимо все публикации сопровождать соответствующим грифом о том, что они созданы иноагентом, раз в год подавать в Минюст отчёт о том, куда расходуются полученные из-за рубежа средства, и раз в полгода публиковать общедоступный отчёт о своей работе.

Позиция президента России

В марте 2020 года Путин пояснил, что законодательство об иностранных агентах никого не ущемляет, а защищает Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне.

«Цель этого закона (об иностранных агентах. — RT) в чём? Оградить Россию от вмешательства в её политическую жизнь извне», — сказал Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отметил, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых государствах.

«Только если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать», — добавил Путин. Он уточнил, что в этом нет ничего ущемляющего.

Вместе с тем в декабре 2019 года Путин призвал избегать расширительного толкования в отношении закона об иностранных агентах. Об этом президент упомянул в ходе большой пресс-конференции.

«Правоприменительная практика этого закона показала, что там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное, потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно... Этого нельзя допустить», — сказал он.

Глава государства назвал целью закона недопущение вмешательства во внутренние дела. Он подчеркнул, что каждое государство предпринимает усилия по недопущению подобной активности.