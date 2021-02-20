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В гостях у «сепаратистов»: Зеленский попал в скандал с посещением ДНР

20 февраля 2021, 09:49  •  29 • Украина

Зеленский попал в скандал с посещением ДНР

Будущий президент Украины Владимир Зеленский и его студия «95 Квартал» в апреле 2014 года уже после захвата «сепаратистами» города Горловки, недалеко от Донецка и уже после присоединения Крыма к России, давали концерт для ополченцев и жителей ДНР. В то время у главы государства были совсем другие ценности и идеи, от которых теперь Зеленский публично отказался. Об этом пишет один из бывших «полевых командиров» ДНР, Игорь Безлер, в то время захвативший Горловку.

В гостях у «Беса»

О визите и успешных гастролях труппы Зеленского поведал сам Безлер, имеющий позывной «Бес», поделившись через много лет постом, в котором высказывает сожаление, что в свое время имел возможность «в зародыше» уничтожить Зеленского, «накормив его свинцом, а не котлетами с пивом». Действие, по словам «Беса» происходило 17 апреля 2014 года в баре «Берлога».

Иными словами, глава государства зная о происходящем вооруженном восстании и мятеже на Востоке, в частности в Горловке, не отменил концерты своей студии, лично присутствовал в «гостях у сепаратистов» и более того, довольно толерантно отзывался о захватах местных ОВД и зданий СБУ.

Надо максимально шатать власть

– признавался тогда будущий глава государства. Ныне от всех высказываний того времени комедиант, ставший политиком, отказался.

Николай Грицай

Говорят, что Зеленский и его друзья исполняли песню о Крыме (к тому времени уже давно отошедшим к России и «узаконенным» в составе РФ указом президента Владимира Путина), которая называлась «Не отделяются, любя». Зеленский и команда пробыли в Горловке несколько дней, а в это время город как раз захватывали люди «Беса», устанавливая «диктатуру» под предводительством Безлера.

Зеленский и компания в Горловке в апреле 2014

Расследование Шария

Собственно, скандал с участиием Зеленского, гостящего у повстанцев начался с того, что сообщение «боевика» Безлера в Вконтакте, аккаунт которого кроме «сепаратистов» и «ватников» никто не читает на Украине, разнес по всей стране пропагандист и давний враг Зеленского, Анатолий Шарий, независимый журналист. Он заприметил компромат на просторах социальной сети (опубликован Безлером 17 февраля в 12ч) и выдал его за свое «расследование» (опубликовано 18 февраля в 17ч), даже не удосужившись сослаться на «признания» Безлера.

Я как журналист, честно платил в 2014 году налоги на нужды украинской армии, а что делал нынешний президент, притворяющийся патриотом? А он в то время развлекал боевиков

– пишет Шарий, прямо говоря о «финансировании» преступной организации и госизмене.

Напомним, к этому моменту (апрель 2014), административной границы между уже провозглашенной ДНР и Украиной еще не было, но регион стремительно уходил из-под власти Киева. А на 11 мая уже был назначен референдум. Пикантности ситуации придают также высказывания Зеленского того периода, где он называет русский и украинский народ единым и призывает всех говорить на русском языке. Теперь у него официально другие взгляды и принципы, разумеется.

Также остается открытым вопрос о том, почему сам Безлер молчал все эти годы о факте посещения Зеленским захваченной Горловки.

Николай Грицай

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