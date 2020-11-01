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В гости ходить по одному, пенсионеров-медиков мобилизовать: Бельгия приняла решение о локдауне

01 ноября 2020, 10:05  •  73 • В мире
Бельгийская система здравоохранения перегружена, поэтому власти страны приняли решение о локдауне. Границы пока открыты, но во всём остальном действуют жёсткие карантинные ограничения. В гости ходить по одному, пенсионеров-медиков - мобилизовать. И это далеко не все принятые меры.
В Бельгии прошло заседание Координационного комитета по борьбе с пандемией. О его итогах рассказал премьер-министр королевства Александр Де Кроо. Детям продлили осенние каникулы. В школы их планируют вернуть не раньше середины ноября. Жителям страны настоятельно не рекомендуют выезжать за границу.
В гости ходить можно только по одному. Одно из главных решений властей - мобилизация пенсионеров-медиков. Их так же, как и студентов медицинских вузов, будут привлекать к работе в стационарах.
"Мы призываем к мобилизации всех, кто способен внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и имеет необходимое образование, - пенсионеров, студентов, преподавателей", - обратился к согражданам Ванденбрук.
Закрываются все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек. Разрешено работать заведениям, имеющим службы доставки. Работа парикмахерских и салонов красоты приостановлена. В Бельгии также обязали работодателей перевести на удалённую работу всех сотрудников, каких только возможно.
На открытом воздухе разрешено находиться вместе максимум четырём жителям страны. Проводить в последний путь умершего человека могут не более 15 граждан.
Ранее сообщалось, что начато взаимодействие с больницами других стран ЕС. Из бельгийского Льежа четырёх COVID-пациентов 30 октября отправили на лечение в Германию.

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