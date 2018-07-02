В Госсовете Крыма отреагировали на подпись к Крымскому мосту в Google Maps на украинском языке

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.

«Конечно, вопрос о том, кому принадлежит Крымский мост, просто стоять не может. Украина не имеет ни моральных, ни юридических прав на сам полуостров и не имеет никакого отношения к строительству и эксплуатации Крымского моста. Крым — это составная часть России, здесь нет ничего, связанного с Украиной. Такие новости вызывают улыбку на лице. Самое главное, что Крымский мост играет очень важную роль не только в экономике и логистике, он стал символом окончательного воссоединения Крыма с Россией — в прямом смысле соединения с её материковой частью», — отметил Ганжара.

Ранее стало известно о том, что сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.

При этом со стороны Тамани мост подписан по-русски, а ближе к самому полуострову видна надпись «Кримський Мiст».