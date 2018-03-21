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В Госпогранслужбе Украины сообщили, скольким россиянам запрещён въезд в страну

21 марта 2018, 19:09  •  56 • Украина
Более чем 600 гражданам России запрещён въезд на Украину. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.
 
Reuters
 

«По состоянию на сегодняшнее утро въезд на территорию Украины запрещён почти 650 гражданам России», — цитирует Слободяна ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина запретила въезд в страну 104 побывавшим в Крыму артистам.

21 марта стало известно, что российский артист и продюсер Семён Слепаков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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