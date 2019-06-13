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В Госкино Украины обиделись на "деревенщину". "Сватам" вновь отказали в прокате

13 июня 2019, 13:24  •  27 • Политика
Украинский телеканал "1+1" получил повторный отказ на прокат сериала "Сваты". Экспертная комиссия при Госкино Украины приняла это решение, несмотря на решение суда. Судя по аргументам одного из членов комиссии, в организации обиделись на "деревенщину" - именно так, по мнению программного директора канала "Эспрессо" Марии Гурской, выглядит семья с украинской фамилией.
После нескольких месяцев битвы, в том числе и в судах, за право на получение прокатного удостоверения и трансляцию юмористического сериала "Сваты" украинский телеканал "1+1" вновь получил отказ от Госкино Украины. Об этом сообщает издание "Детектор медиа", отмечая, что за повторный отказ в прокате проголосовали 15 членов экспертной комиссии, один поддержал "Сватов", двое заявили о "конфликте интересов". А один участник так и вовсе не явился на заседание, посчитав, что его съемки важнее.
Издание отмечает, что пофамильного списка противников сериала нет, но на запрос телекомпании была представлена аргументация некоторых участников заседания.
Например, председатель Госкино Филипп Ильенко прямо заявил, что иного решения по "Сватам" экспертная комиссия в принципе не могла принять.
"Мы не имеем права принимать другое решение и будем вынуждены не продлевать прокатное удостоверение второго сезона сериала "Сваты", - цитирует его издание.
Но больше всего удивил аргумент другого члена комиссии - программного директора канала "Эспрессо" Марии Гурской. Она, судя по всему, обиделась на "деревенщину" - именно так, по её мнению, выглядит в сериале семья с украинской фамилией. Эксперт полагает, что этим сериал якобы "унижает достоинство украинцев", "развивает в них комплекс неполноценности".
"Поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, "деревенщиной", в отличие от семьи с русской фамилией", - поясняет Гурская.
Она же заявила о том, что "создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство". К такому выводу она приходит на основании того, что в "Сватах" государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески — по-украински.

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