В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за ущерб экологии

Законопроект, подразумевающий уголовную ответственность за загрязнение окружающей среды и нанесение экологического ущерба, внесут в Госдуму осенью. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал «Известиям» сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

«Мы не просто один или два депутата, мы целая фракция. У нас есть Стивен Сигал — мировая известность, которая приезжает в любую страну мира и встречается с первыми лицами. Это мощнейший дипломатический, агитационный и политический ресурс», —отметил он на площадке заседания координационного совета по вопросам сохранения Байкала, который прошел в рабочем поселке Листвянка Иркутской области.

В рамках мероприятия с обращением выступил и Сигал, который является членом партии.

«Надеюсь, что мы с нашим движением сможем повлиять на законодательство. Это то, о чем мы думаем сейчас, для нас это действительно ценно», — указал он.

Также в ходе беседы общественники пожаловались на проблемы загрязнения Байкала, незаконную деятельность застройщиков и халатное отношение населения к экологическим проблемам.

Ранее, 12 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой, заявил о введении ответственности для бизнеса за ущерб, нанесенный экологии.

В своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин предложил ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за причиненный ущерб окружающей среде, поскольку бизнес должен работать по принципу «убери за собой».