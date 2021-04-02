В Госдуму внесут законопроект о конфискации авто у нарушителей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 2 апреля заявил, что партия внесет в Госдуму законопроект о конфискации автомобилей у злостных нарушителей правил дорожного движения.

«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами. Мы обязательно внесем в ближайшее время соответствующий законопроект», — написал он в Telegram.

Такое заявление политик сделал после резонансного ДТП в Москве, произошедшее накануне на Садовом кольце в районе пересечения с Новым Арбатом. По предварительным данным, машина, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил, выехала на встречную полосу и врезалась в четыре автомобиля.

Жириновский напомнил, что виновник аварии многократно нарушал ПДД, и указал, что тот «окончательно обнаглел» и «смеется, наслаждается ситуацией», хотя из-за него пострадали люди.

В результате аварии серьезные травмы получила женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Ее госпитализировали, на текущий момент она находится в реанимации.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что Бил на 48 часов помещен в изолятор временного содержания. В доме Била прошел обыск. Блогера вызвался защищать адвокат Эльман Пашаев.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Санкция ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на два года.

Прокурор Москвы Денис Попов поставил ход и результаты расследования уголовного дела на личный контроль. Помимо этого, прокуратура проверит все факты, касающиеся нарушений правил дорожного движения на автомобиле Audi.