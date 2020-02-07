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В Госдуму внесут проект о правовом режиме для искусственного интеллекта

07 февраля 2020, 10:09  •  6 • Политика
В Госдуму внесут законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта (ИИ) с участием крупных IT-компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Целью проекта является законодательное закрепление аспектов применения технологий ИИ.
15 января президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости достижений в сфере искусственного интеллекта.
С 1 июля 2020 года, согласно законопроекту, разработанному во исполнение послания президента, состоится эксперимент, который позволит стимулировать значительное внедрение, развитие и использование современных технологий искусственного интеллекта во многих сферах городской и социальной жизни (управления городской инфраструктурой).
Интерес к участию в эксперименте ранее проявили «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и резиденты «Сколково».
В 2019 году Минэкономразвития и Центр стратегических разработок представили законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», который позволяет развивать технологии, которые еще не регулируются действующим законодательством.

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