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В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"
03 сентября 2019, 01:54 • 69 • Политика
В Госдуму внесли законопроект о регулировании права собственности на гаражи. Он должен развеять главный страх любого автовладельца - снос гаража и лишение парковочного места.
В Госдуму внесли проект закона, который должен закрепить за гражданами право собственности на гаражи и парковочные места. Такой информацией поделился глава парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Отмечается, что документ, в случае его принятия, избавит автовладельцев от главного страха - в одночасье лишиться гаража и парковочного места. Во-первых, законопроект определяет и закрепляет в законе такие понятия, как "гараж", "гаражный комплекс" и "машино-место". Во-вторых, документ позволит автомобилистам оформлять гаражи и парковочные места в собственность.
По его словам, в существующем законодательстве есть слишком много неопределенных моментов. Внесенный в Госдуму законопроект должен решить эту проблему раз и навсегда.
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