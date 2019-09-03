В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"

В Госдуму внесли проект закона, который должен закрепить за гражданами право собственности на гаражи и парковочные места. Такой информацией поделился глава парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отмечается, что документ, в случае его принятия, избавит автовладельцев от главного страха - в одночасье лишиться гаража и парковочного места. Во-первых, законопроект определяет и закрепляет в законе такие понятия, как "гараж", "гаражный комплекс" и "машино-место". Во-вторых, документ позволит автомобилистам оформлять гаражи и парковочные места в собственность.

"Принятие законопроекта позволит снять правовую неопределенность, которая давно существует в этой сфере", - подчеркнул Крашенинников.

По его словам, в существующем законодательстве есть слишком много неопределенных моментов. Внесенный в Госдуму законопроект должен решить эту проблему раз и навсегда.