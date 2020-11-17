В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за агитацию в «день тишины»

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому за агитацию в «день тишины» увеличатся штрафы.

«Внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях следующие изменения: в статье 5.10 абзац второй изложить в следующей редакции: «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей», — говорится в документе.

Кроме того, максимальные штрафы для граждан за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо на объектах без разрешения собственников, для граждан могут возрасти с 1 до 20 тыс. рублей, а для юрлиц — с 30 до 500 тыс. рублей.

Ранее в этот же день в Госдуму внесли законопроект, согласно которому председателем Центральной избирательной комиссии России сможет стать гражданин в возрасте от 30 лет.

В октябре председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в современных условиях из-за интернета и соцсетей «день тишины» потерял свой смысл, пишет «Газета.ру».

День тишины — это день накануне голосования, когда запрещена любая предвыборная агитация. В этом году он состоялся перед единым днем голосования в России 12 сентября и в день выборов — 13 сентября.