В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Законопроект об усилении государственного контроля за оборотом оружия и ужесточении прохождения медкомиссии для его получения внесен в Госдуму. Соответствующий документ 17 мая опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Проект подготовили члены партии «Единая Россия».

«Настоящий законопроект разработан в целях усиления государственного контроля за оборотом оружия, в том числе — ограничения доступа к нему лиц, имеющих соответствующие медицинские противопоказания», — говорится в пояснительной записке.

Изменения предлагается внести в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Так, основные понятия предлагается дополнить новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием», что означает заболевания, ограничивающие право гражданина владеть и пользоваться оружием. Перечень заболеваний будет устанавливать правительство России.

Кроме того, проект предусматривает запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия для лиц, не прошедших медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Полномочиями на проведение такой комиссии будут обладать медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. По мнению авторов проекта, исследование должно включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Медицинское заключение будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, а затем размещаться в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Росгвардия получит доступ к этому реестру, что избавит гражданина от необходимости представлять бумажные справки, а также исключит возможность фальсификации документов. По желанию гражданин может получить бумажную выписку о медосвидетельствовании.

В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также поступает в реестр и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.

«На период прохождения медосвидетельствования — оружие а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Росгвардии до оформления гражданину медицинского заключения. В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочередного медицинского освидетельствования право на владение и использование оружия аннулируется», — отмечается в документе.

11 мая президент РФ Владимир Путин распорядился проработать новое положение, регламентирующее разрешенные к гражданскому обороту виды оружия.

13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила получения оружия. В частности, он рекомендовал выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках. Спустя день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили данный доклад Росгвардии. Песков пояснил, что проработка данных мер продолжится.

В тот же день стало известно, что после трагедии в казанской школе депутаты Госдумы планируют обратиться к правительству РФ с просьбой привлечь сотрудников Росгвардии к охране школ по всей стране. К тому же 13 мая в российских регионах стартовали проверки. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, специалисты проверят безопасность всех школ и совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности всех образовательных учреждений.

Нападение на гимназию в Казани было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Его арестовали до 11 июля 2021 года.

В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Из числа потерпевших были госпитализированы 20 детей и четверо взрослых.