В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Документ подписан председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом и его заместителями Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным, пишет «РИА Новости».

«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что такая мера позволит снизить число ложных сообщений с террористическими угрозами, которые зачастую отправляются анонимно, чтобы уйти от ответственности.

Организаторы сервисов e-mail, в свою очередь, должны по требованию ограничивать действия пользователей, распространяющих противоправную информацию, а также передачу подобных писем. Пользователи должны иметь возможность ограничивать им отправку и рассылку сообщений.

Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов бюджета. Сам документ соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и документов иных международных договоров, заключенных с Россией.

1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть предоставлены.

Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.