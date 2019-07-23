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В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

23 июля 2019, 15:24  •  87 • Политика
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Документ подписан председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом и его заместителями Александром Башкиным, Людмилой Боковой и Александром Карлиным, пишет «РИА Новости».
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Предполагается, что такая мера позволит снизить число ложных сообщений с террористическими угрозами, которые зачастую отправляются анонимно, чтобы уйти от ответственности.
Организаторы сервисов e-mail, в свою очередь, должны по требованию ограничивать действия пользователей, распространяющих противоправную информацию, а также передачу подобных писем. Пользователи должны иметь возможность ограничивать им отправку и рассылку сообщений.
Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов бюджета. Сам документ соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и документов иных международных договоров, заключенных с Россией.
1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть предоставлены.
Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.

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