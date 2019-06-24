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В Госдуму внесли законопроект о выводе бизнеса из-под статьи 210 УК РФ

24 июня 2019, 22:24  •  49 • Политика
Лидер «Гражданской платформы», внефракционный депутат-одномандатник Госдумы Рифат Шайхутдинов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому предлагается запретить дополнительную квалификацию правонарушений в сфере бизнеса по ст. 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Соответствующий документ появился в понедельник, 24 июня, в электронной базе данных Госдумы.
«Сложившаяся и широко распространенная практика применения органами предварительного следствия и судами ст. 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления обвинения в ее совершении в отношении данной категорий лиц», — говорится в пояснительной записке к документу.
Автор инициативы предложил запретить дополнительную квалификацию по этой статье действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства и экономики.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

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