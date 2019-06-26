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В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана

26 июня 2019, 19:54  •  62 • Политика
В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Внес документ депутат от «Единой России» Умахан Умаханов. Законопроект размещен в среду, 26 июня в думской электронной базе данных.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация представит содействовавшим выполнению задач в ходе контртеррористических операций лицам «правовой статус ветеранов боевых действий».
В ходе «прямой линии» 20 июня президент России Владимир Путин поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.

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