В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана

В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.

Внес документ депутат от «Единой России» Умахан Умаханов. Законопроект размещен в среду, 26 июня в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что его реализация представит содействовавшим выполнению задач в ходе контртеррористических операций лицам «правовой статус ветеранов боевых действий».

В ходе «прямой линии» 20 июня президент России Владимир Путин поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе.