В Госдуму внесли законопроект о санкциях к нарушившим права россиян

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушивших права гражданина России. Текст документа был размещен в думской электронной базе 2 июня.

Поправки предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», — говорится в пояснительной записке.

Данный закон позволяет запретить нарушившим права россиянин американцам въезд в РФ, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить любые сделки с недвижимостью и инвестициями.

Внесенный законопроект, однако, не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории России.

Ранее в этот же день в Совфеде одобрили закон, который вводит временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Также участвовать в выборах не смогут члены этих организаций и лица, причастные к данным структурам.