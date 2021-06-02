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В Госдуму внесли законопроект о санкциях к нарушившим права россиян

02 июня 2021, 20:35  •  76 • Политика
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушивших права гражданина России. Текст документа был размещен в думской электронной базе 2 июня.
Поправки предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства», — говорится в пояснительной записке.
Данный закон позволяет запретить нарушившим права россиянин американцам въезд в РФ, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить любые сделки с недвижимостью и инвестициями.
Внесенный законопроект, однако, не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории России.
Ранее в этот же день в Совфеде одобрили закон, который вводит временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Также участвовать в выборах не смогут члены этих организаций и лица, причастные к данным структурам.
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