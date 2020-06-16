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В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

16 июня 2020, 15:00  •  32 • Политика
В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента во вторник, 16 июня.
«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого прежде всего предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости», — говорится в пояснительной записке.
В частности, депутаты предложили ввести три ключевых понятия. Во-первых, «дистанционная (удаленная) работа» — содержательная часть определения, по их сведениям, уже есть в Трудовом кодексе России. Во-вторых, «временная дистанционная (удаленная) работа» — вне стационарного рабочего места. В-третьих, «комбинированная дистанционная (удаленная) работа».
Кроме того, парламентарии рекомендовали отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи и исключить ряд избыточных и устаревших законодательных норм.
Депутаты обратили внимание еще и на то, что необходимо упорядочить вопросы с разделением времени на труд и отдых дистанционного работника. «В частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника», — говорится в тексте.
Ожидается, что законопроект может быть принят уже в текущую сессию.
В конце мая министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятия удаленной и комбинированной занятости.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что перевод сотрудников на дистанционный режим работы может позволить сэкономить компаниям до 35% бюджета в зависимости от сферы деятельности.

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