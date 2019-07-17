В Госдуму внесли законопроект о праве переводить споры из зарубежных судов в РФ

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить находящимся под санкциями россиянам право переводить споры из иностранных судов в российские. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает «РИА Новости».

Сейчас находящиеся под санкциями российские граждане и юридические лица в фактически лишены возможности защищать свои права в судах других государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ.

«Законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в Российской Федерации либо по месту нахождения на территории Российской Федерации их имущества», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснил один из авторов инициативы депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов, сейчас компании или должностные лица, находящиеся под санкциями, лишены возможности защищать свои права в иностранных судах. По его словам, если к ним предъявляется иск, то с большой долей вероятности он будет проигран, потому что они не могут защититься.

«Поэтому предлагается, чтобы все иски к этим компаниям шли только через российские суды. Те решения, которые будут приняты (в отношении находящихся под санкциями россиян и компаний) иностранными судами, признаваться российской стороной не будут», — цитирует парламентария ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, «все компании должны в одностороннем порядке заключить соглашения со своими партнерами о том, что такие дела должны рассматриваться в российских судах».

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого санкции неоднократно продлевались.