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В Госдуму внесли законопроект о НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей
17 сентября 2020, 19:20 • 32 • Политика
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещен 17 сентября в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как следует из законопроекта, ставка увеличивается с 1 января 2021 года. Процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. Он не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина.
23 июня Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Это позволит привлечь в бюджет около 60 млрд рублей.
Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.
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