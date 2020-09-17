В Госдуму внесли законопроект о НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей в год. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещен 17 сентября в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как следует из законопроекта, ставка увеличивается с 1 января 2021 года. Процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. Он не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

23 июня Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Это позволит привлечь в бюджет около 60 млрд рублей.

Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.