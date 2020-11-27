В Госдуму внесли проект закона о запрете демонстрации изображений нацистов

Группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект о запрете публичной демонстрации изображений нацистских военных преступников. Это следует из базы данных нижней палаты парламента 27 ноября.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

«Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как утверждают разработчики законопроекта, в последнее время имели место случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В частности, в магазинах и на различных сайтах в Сети реализуется различная сувенирная продукция с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны. Товары свободно продаются и изготавливаются на заказ.

Законопроектом предлагается установить запрет на «публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключением будут выступать случаи, при которых «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

В начале ноября стало известно, что суд приговорил пермяка, разместившего фото нациста на сайте «Бессмертного полка», к исправительным работам.

По версии следствия, в мае 2020 года злоумышленник оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн» для публичной демонстрации фотографии Андрея Власова, который в 1946 году был признан изменником Родины. Обвиняемый, как отмечается, был осведомлен об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии.