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В Госдуму внесли проект об отмене наказания за ряд нарушений на митингах

15 февраля 2021, 20:05  •  167 • Политика
Депутат Государственной думы, член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев от партии «Единая Россия» внес в нижнюю палату парламента законопроект, отменяющий административную ответственность за ряд нарушений порядка проведения митингов и демонстраций и за организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Инициатива опубликована 15 февраля в электронной базе законодательного органа.
Парламентарий предложил исключить ч. 5 и ч. 6 из статьи 20.2 кодекса, посвященной ответственности за нарушения на митингах. Он полагает, что подлежит отмене ответственность за нарушение митингующим установленного порядка проведения акции, в том числе, если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния.
Также Барышев предложил исключить из КоАП статью 20.2.2, предусматривающую ответственность за организацию массовой несогласованной акции или передвижения граждан в общественных местах. Понятия «группа граждан» не раскрывается в количественном выражении, поэтому любое скопление людей может быть квалифицировано как основание к административной ответственности, говорится в пояснительной записке к проекту закона. По мнению Барышева, такое обстоятельство вводит общество в заблуждение.
Согласно практике, участие в несогласованных акциях зачастую карается по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, предусматривающей штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Отзыва правительства в пакете внесенных в Госдуму документов нет.

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