В Госдуму внесли проект о призыве в Донбасс участников незаконных акций

В Государственную думу 3 марта внесли законопроект, согласно которому на военную службу в Донбасс будут призывать тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации. Соответствующий документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

«Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооруженных сил РФ за пределами страны, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой народной республики или Луганской народной республики», — отмечается в законопроекте.

Сообщается, что проект закона подготовили депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов.

В тот же день Генеральная прокуратура (ГП) РФ сообщила, что даст правовую оценку фактам призывов и вовлечения в акции против спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса.

«В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети интернет распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций», — напомнили в надзорном ведомстве.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 3 марта поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по факту действий националистов, мешающих эвакуации мирного населения из украинских городов.

1 марта Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстоятельства обстрела мирных жителей в городе Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР). Также он дал ряд поручений о фиксации и расследовании новых фактов обстрелов мирного населения Донбасса со стороны ВС Украины.

С 17 февраля в Донбассе существенно обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, после чего Донецкая и Луганская республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их независимости, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками, которые были ратифицированы на следующий день. 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения Донбасса.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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