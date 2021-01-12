В Госдуму внесли проект о госзащите сотрудников силовых структур

В Госдуму внесли законопроект о возможности назначения государственной защиты сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) вне зависимости от исполняемых ими обязанностей. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента в понедельник, 11 января.

Законопроект предлагает исключить из ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» нормы, согласно которым сотрудникам силовых ведомств меры госзащиты могут быть назначены только при исполнении ими определенных видов деятельности.

Авторами инициативы стали председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Сейчас сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР могут получить госзащиту только при ведении оперативно-разыскной, следственной деятельности и дознания, при участии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, исполнении постановлений судов, при непосредственном участии в пресечении действий вооруженных преступников, в борьбе с терроризмом, спецоперациях и выполнении других специальных функций по обеспечению безопасности страны.

Авторы проекта полагают, что существующие требования ставят сотрудников этих силовых структур в неравное положение с остальными потенциальными получателями госзащиты — судьями, прокурорами, следователями, сотрудниками ФСИН, ФСБ и контролирующих органов, для которых нет дополнительных условий защиты.

Также законопроект предлагает «закрепить существующий порядок» привлечения войск Росгвардии к осуществлению государственной защиты, прописав в законе такую возможность.

22 декабря Госдума приняла законопроект о запрете на выдачу сведений, в том числе имущественного характера, о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета (СК), Федеральной службы безопасности (ФСБ) без непосредственной угрозы их безопасности. Президент России Владимир Путин подписал его 30 декабря.

Согласно документу, предлагается установить запрет на выдачу информации о частной жизни силовиков, кроме случаев, когда они сами согласились на выдачу информации.

В действующей редакции закона такой запрет предусматривался только в случае, когда жизни или здоровью силовика или чиновника угрожала опасность.