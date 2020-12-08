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В Госдуму внесли исключающие возможность снижения МРОТа поправки

08 декабря 2020, 21:30  •  9 • Политика
Депутаты от «Единой России» (ЕР) внесли в Госдуму поправки в законопроект, которые сделают невозможным снижение минимального размера труда (МРОТ) ни при каких условиях. Об этом сообщил во вторник, 8 декабря, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Инициаторами данных изменений выступили руководство думской фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен в РФ ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — приводит ТАСС слова Исаева.
В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков пообещал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2021 года будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, при новой методике расчета.
В сентябре правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 2021 года.
В том же месяце эксперты Высшей школы экономики посчитали, что необходимо отвязать МРОТ от прожиточного минимума и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции.
По мнению специалистов, это позволит выполнить июльский указ президента о снижении к 2030 году вдвое численности бедных в стране и убережет бюджет от дополнительных расходов в 800 млрд рублей в год.

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