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В Госдуму внесена скандальная норма о маткапитале для отцов детей от суррогатных матерей

01 декабря 2021, 12:25  •  79 • Политика
В Госдуму внесли законопроект о праве на материнский капитал для отцов с детьми от суррогатных матерей.
В Госдуму внесён скандальный проект закона о праве на материнский капитал для отцов с детьми от суррогатных матерей.
Маткапитал предлагается выплачивать мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства родился первый ребёнок и которые вступили в брак и воспитывают своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.
Ранее глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" заявил, что Русская Православная Церковь не станет поддерживать проект закона о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на получение материнского капитала.
Церковь, напомнил митрополит, в принципе выступает против суррогатного материнства, а значит, и эта мера неприемлема:
Суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу,
- сказал владыка.
Напомним, о том, что в Министерстве труда предложили с 2022 года выплачивать маткапитал отцам, которые получили ребёнка от суррогатных матерей, стало известно в середине сентября. Речь идёт о предложенных поправках в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. В правительство документ поступил 29 сентября, а в Госдуму будет внесён до конца 2021 года.

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