В Госдуму внесен законопроект об удвоении выплат семьям с детьми

Группа парламентариев от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий удвоение пособий по уходу за детьми.

Как сообщает «Интерфакс», проект предполагает увеличение минимального размера пособий до 6752 рублей. Размер максимального пособия соответственно увеличивается до 13504 рублей.

Согласно действующему законодательству, минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тыс. рублей, на второго и последующих детей — 3 тыс. рублей.

Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 мая рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке граждан из-за ситуации с коронавирусом.

До 25 мая должен быть решен вопрос и о выплатах в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Ответственный за реализацию поручений — премьер-министр России Михаил Мишустин.