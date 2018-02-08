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В Госдуму внесен законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от ОИ спортсменам

08 февраля 2018, 10:09  •  155 • Политика

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) внес в четверг в Госдуму законопроект, которым предусматривается единовременная выплата спортсмену в размере его десятикратного среднемесячного заработка за необоснованное отстранение Международным олимпийским или паралимпийским комитетами от участия в Олимпийских или Паралимпийских играх. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения предполагается внести в Трудовой кодекс РФ. "Спортсменам - членам олимпийской команды России, паралимпийской команды России, необоснованно отстраненным по решению соответственно Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх, и непризнанным решением соответствующей антидопинговой организацией нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством РФ", - говорится в проекте закона.

По словам автора, целью законопроекта является "поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских, Паралимпийских Играх".

"Российские спортсмены и целые спортивные сборные команды под предлогом борьбы с допингом необоснованно отстраняются от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх. При этом абсолютное большинство таких отстраненных спортсменов не допускают нарушений общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями", - пишет он в пояснительной записке. Свищев считает, что такие спортсмены, годами тренирующиеся для последующей защиты интересов России на международной спортивной арене, нуждаются в адресной поддержке и поощрении.

Как будут производиться выплаты

Проектом закона предполагается, что порядок денежных выплат олимпийцам и паралимпийцам будет установлен правительством РФ. Минспорт по заявке соответственно Олимпийского или Паралимпийского комитета России должен будет рассчитать размер компенсации для каждого отстраненного спортсмена персонально.

По мнению Свищева, в последние годы в мировом спорте царят двойные стандарты. "Антидопинговые правила, которые должны признаваться, соблюдаться и обеспечиваться равным образом всеми участниками международного спортивного движения, вне зависимости от национальной принадлежности спортсмена или клуба, трактуются в ущерб российским национальным интересам", - подчеркивает разработчик. Он уверен, что необходимо "предусмотреть конкретные государственные гарантии спортсменам, членам олимпийской команды России, паралимпийской команды России, которых отстранили от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх".

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