В Госдуму внесен законопроект о президентских сроках

В Госдуму во исполнение поправок к Конституции внесен законопроект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас во вторник, 17 ноября.

Сенатор уточнил, что соответствующий проект закона был внесен им, а также депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Ольгой Севастьяновой.

«Законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок», — цитирует Клишаса «РИА Новости».

По его словам, такое положение не применяется к президенту России, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, устанавливающей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.

Клишас также сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел иностранное гражданство или вид на жительство.

Как добавил сенатор, президентом России может быть избран россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет.

В России голосование по поправкам к Основному закону страны длилось с 25 июня и завершилось 1 июля.

Поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.

Внести изменения в Конституцию, которые касаются политических перемен в государственном устройстве и дополнительных введений социальных гарантий, президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.