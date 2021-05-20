В Госдуму внесен законопроект о бесплатном подключении к газу

В Госдуму внесены поправки, касающиеся бесплатного подключения россиян к газу. Об этом 19 мая журналистам сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по энергетике Павел Завальный.

Он рассказал, что авторами поправок выступили председатели обеих палат — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии Андрей Турчак, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и сам Завальный.

«Таким образом, в самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят», — цитирует председателя комитета «Интерфакс».

О разработке соответствующего законопроекта ранее в этот день заявил Турчак. На совещании с президентом России Владимиром Путиным по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию он отчитался о выполнении поставленной главой государства задачи.

«В своем послании вы поставили четкую задачу, что за подведение газа к своему участку люди платить не должны. Мы с правительством детально проработали положения этой программы, правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации», — сказал Турчак.

Путин, в свою очередь, поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, быстрее проработав этот вопрос.

7 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что дорожная карта, которую утвердило правительство, даст возможность провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

Согласно плану, будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка. Кроме того, заработает единое окно для подключения, будут разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.