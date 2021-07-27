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В Госдуму внесен закон об аукционах на номера особых серий для авто
27 июля 2021, 04:15 • 70 • Политика
Законопроект, который направлен на регулирование аукционов по продаже номеров особых серий и перенаправления вырученных на данных мероприятиях денежных средств в российские региональные дорожные фонды был внесен в Государственную думу. Соответствующая информация опубликована в понедельник, 26 июля, в базе данных нижней палаты парламента.
Проект федерального закона регулирует легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с «особой» серией — это номера, располагающие зеркальными или одинаковыми наборами цифр или букв.
«Таким образом, право на получение таких государственных номеров сможет реализовать любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции», — говорится в тексте документа.
Таким образом, государство предоставляет выбор российским гражданам: так, если человеку без разницы, каким будет будущий регистрационный знак на его автомобиле, он может ограничиться оплатой госпошлины за совершение регистрационных действий. В противном случае лицо может принять участие в аукционе по продаже соответствующих знаков и выступить со своим предложением цены на автомобильный номер.
Дополнительно законопроект подразумевает возможность пополнения дорожных фондов российских регионов с помощью средств, собранных на аукционе. Они должны быть направлены в областные профильные фонды, следует из пояснительной записки к федеральному закону.
Отмечается, что аналогичной направленности инициатива была внесена в Государственную думу еще в 2015 году, однако реализовать проект не удалось и по сей день.
Ранее, в начале мая, стало известно о том, что по итогу благотворительного аукциона в Дубае был побит мировой рекорд по продаже автомобильного номера — так, регистрационный знак AA9 был продан неизвестному покупателю за $10,35 млн.
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