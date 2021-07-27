В Госдуму внесен закон об аукционах на номера особых серий для авто

Законопроект, который направлен на регулирование аукционов по продаже номеров особых серий и перенаправления вырученных на данных мероприятиях денежных средств в российские региональные дорожные фонды был внесен в Государственную думу. Соответствующая информация опубликована в понедельник, 26 июля, в базе данных нижней палаты парламента.

Проект федерального закона регулирует легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с «особой» серией — это номера, располагающие зеркальными или одинаковыми наборами цифр или букв.

«Таким образом, право на получение таких государственных номеров сможет реализовать любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции», — говорится в тексте документа.

Таким образом, государство предоставляет выбор российским гражданам: так, если человеку без разницы, каким будет будущий регистрационный знак на его автомобиле, он может ограничиться оплатой госпошлины за совершение регистрационных действий. В противном случае лицо может принять участие в аукционе по продаже соответствующих знаков и выступить со своим предложением цены на автомобильный номер.

Дополнительно законопроект подразумевает возможность пополнения дорожных фондов российских регионов с помощью средств, собранных на аукционе. Они должны быть направлены в областные профильные фонды, следует из пояснительной записки к федеральному закону.

Отмечается, что аналогичной направленности инициатива была внесена в Государственную думу еще в 2015 году, однако реализовать проект не удалось и по сей день.

Ранее, в начале мая, стало известно о том, что по итогу благотворительного аукциона в Дубае был побит мировой рекорд по продаже автомобильного номера — так, регистрационный знак AA9 был продан неизвестному покупателю за $10,35 млн.