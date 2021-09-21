В Госдуму проходит пять партий: ЦИК показал 100% данных

По итогам обработки 100% протоколов в Госдуму проходит пять партий. Это следует из данных ЦИК.

В ЦИК обработали полностью все протоколы голосования выборов в Госдуму. Как выяснилось после обработки 100% протоколов, в новый состав нижней палаты парламента России проходят представители пяти партий.

Речь идёт о списках "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - за правду" и "Новых людей". По итогам, абсолютное большинство (49,82%) набрала "партия власти" - "Единая Россия". Вдвое меньше у КПРФ (18,93%), пятипроцентный барьер также преодолели ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - за правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

Напомним, выборы в России проходили три дня: с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно было очно, явившись на избирательный участок, а в Москве была возможность проголосовать электронно. В Европарламенте заранее призвали признать их нелегитимными.