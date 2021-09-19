В Госдуму по спискам проходят 4 партии: Данные экзитполов и первые подсчёты

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) опубликовал данные экзитполов думских выборов 2021 года. Царьград их сравнил с первыми данными ЦИК. В ГД по спискам проходят четыре партии.

Согласно сообщению на сайте ИНСОМАР, в Госдуму по спискам проходят четыре партии. Из них меньше всех набрала "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". У неё 7,9% голосов. На третьем месте - ЛДПР с 8,7%.

Лидирующая позиция по-прежнему у "Единой России". Ей доверяют 45,2% избирателей. Обладатель второго места в рейтинге отстаёт весьма существенно. У КПРФ 21%.

Насколько точны данные экзитполов, становится ясно по мере обновления информации на сайте Центральной избирательной комиссии. Согласно первым сведениям, "Единая Россия" пока набирает 38,68%. У КПРФ - 25,11%. ЛДПР поддержали меньше 10%, а именно 9,59%. Четвёртое место у "Новых людей" с 7,89%. Справедливороссам голоса отдали 6,66%.

Если сравнивать с выборами 2016 года, настоящий провал постиг ЛДПР. Если несколько лет назад можно было рапортовать даже о конкуренции с "Единой Россией" - в четырёх из пяти дальневосточных регионов партия Жириновского вышла на второе место после "ЕР", - то теперь был риск проиграть даже "Новым людям", наскоро создавшим свой бренд. Например, на Камчатке тогда ЛДПР набрали 22,45%, на Чукотке - 11,9%, в ЕАО - 23,96%, согласно первым на тот момент результатам. Очевидно, провал связан и со скандалами, преследовавшими ЛДПР в последние недели и месяцы. О многих деталях некрасивой истории этой политической силы Царьград рассказал в фильме "Голубая партия".