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В Госдуму может попасть сын арестованного экс-главы Хабаровского края Фургала

06 июля 2021, 11:20  •  72 • Политика
Он подал документы на выборы в качестве самовыдвиженца.
Младший сын экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал выдвигает свою кандидатуру на выборы в Госдуму в качестве самовыдвиженца и хочет представлять Комсомольский округ №70. Об этом стало известно со слов пресс-секретаря крайизбиркома Оярса Машкова.
"Антон Фургал в порядке самовыдвижения представил документы на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС Российской Федерации восьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу номер 70", - написал Машков в своём Telegram-канале.
Фургал-старший тоже был депутатом Госдумы по тому же округу в 2016 году. В 2018 он стал губернатором Хабаровского края. Однако он был снят с поста и задержан.
Следственный комитет обвиняет его в организации убийств нескольких бизнесменов: Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на предпринимателя Александра Смольского. Сейчас Сергей Фургал находится под арестом, в СИЗО "Лефортово".

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