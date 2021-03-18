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В Госдуме жёстко отреагировали на политику США и заявление Байдена: "Фейк с нафталиновым душком"
18 марта 2021, 04:40 • 181 • Политика
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий жёстко отреагировал на политику США в целом и заявление президента Джо Байдена в частности. "Фейк с нафталиновым душком", - пишет он.
Автор Telegram-канала "Слуцкий" назвал "вторыми кругами адского абсурда" очередную угрозу санкциями за якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы США в прошлом году.
"По всей видимости, в американском истеблишменте, что называется, полнейший кризис жанра, и дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной спирали строится Вашингтоном на фейках с нафталиновым душком", - сделал вывод политик.
Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы и не собирается делать это впредь. Вот уже четыре года об этом твердят "стратегическим друзьям".
По мнению Леонида Слуцкого, санкции стран Запада – это и есть то самое вмешательство. Только вот не в выборы США, а во внутренние дела РФ. Политик подчеркнул, что хоть последователи Обамы и стремятся "порвать экономику России в клочья", у них это совсем не получается. По этой причине и закатывают истерики.
В конце поста глава комитета ГД по международным делам коснулся скандального заявления Байдена о Владимире Путине. Слуцкий считает высказывание американского лидера выходом за нормы политической этики. Подобная риторика недопустима для главы государства, добавил политик.
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