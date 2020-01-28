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В Госдуме Зеленского назвали кощунником

28 января 2020, 14:24  •  208 • В России

В Госдуме жестко осудили выступление Владимира Зеленского в Освенциме, где тот повесил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз наравне с Германией.

- Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления. В угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды. Это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом. Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу, - заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - В год 75-летия юбилея Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов. Мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках.

Напомним, приехавший в Польшу президент Украины также избежал упоминания СССР и Красной Армии, говоря об освобождении знаменитого концлагеря. Вместо этого он рассказал о роли украинцев, участвовавших в этой операции.

Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»

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