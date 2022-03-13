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В Госдуме заявили об утрате Зеленским контроля над Украиной

13 марта 2022, 15:10  •  403 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский полностью потерял контроль над ситуацией в своей стране. Об этом 13 марта заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане», — цитирует Шеремета «РИА Новости».
По его словам, политика украинского президента только увеличивает жертвы среди мирного населения и в украинской армии.
«Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», — подчеркнул политик.
В этот же день ранее международный обозреватель Сергей Хрущ рассказал «Известиям», что первые лица Украины, зная позицию России, не предложили ни одного сценария урегулирования ситуации в Донбассе, чтобы не допустить конфликта.
Днем ранее президент Украины сообщил о готовности к переговорам с РФ. Он назвал Иерусалим подходящим местом, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
11 марта американский конгрессмен Даррелл Исса спрогнозировал скорый развал украинской власти в связи с текущей обстановкой в стране. Он отметил, что у Зеленского «нет шансов».
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации мирного населения в РФ.
21 февраля Путин подписал указ о признании Москвой независимости республик. 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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