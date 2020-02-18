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В Госдуме заявили об отсутствии данных по увольнениям в Росгвардии и МВД

18 февраля 2020, 00:09  •  32 • Политика
У комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции нет сведений об увольнении сотрудников МВД и Росгвардии за превышение полномочий во время митингов в Москве, проходивших летом 2019 года. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил глава комитета Василий Пискарев.
«Мы не располагаем информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии подвергло наказанию либо уволило за превышение полномочий своих сотрудников, участвовавших в обеспечении общественного порядка во время незаконных массовых акций в Москве летом прошлого года», — цитирует его «РИА Новости».
Пискарев отметил, что, по имеющейся у него информации, появившиеся сообщения об увольнении сотрудников «по крайней мере не точны».
Ранее в этот день глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что руководство Росгвардии и МВД уволило некоторых своих сотрудников, которые превышали полномочия во время акций протеста в июле-августе 2019 года в столице.
Летом в Москве прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.
До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов. В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны.
После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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