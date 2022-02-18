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В Госдуме заявили о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева

18 февраля 2022, 14:55  •  131 • Политика
Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, у таких преступлений нет срока давности. Он отметил, что важно устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание.
«Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты», — заявил спикер Госудмы.
Володин напомнил, что на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обнаружили массовые захоронения жителей.
«Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников», — заключил он.
Ранее в этот день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил в цинизме официальных лиц Белого дома, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе.
По его словам, обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня, а также обнаруженные массовые захоронения мирных граждан под Луганском «вызывают возмущение и негодование».
17 февраля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия передала странам — членам Совета Безопасности ООН доказательства преступлений украинских военных с применением запрещенных методов войны в Донбассе.
За день до этого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
Как уточнили в ведомстве, пять стихийных массовых захоронений были обнаружены в период с августа по октябрь 2021 года. Останки были найдены в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района.
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала дезинформацией заявления РФ о массовых захоронениях в Донбассе.
Согласно последним данным, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась. 17 февраля ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. В селе Николаевка поврежден газопровод и перебита ЛЭП. Также в четверг под обстрел попал поселок Еленовка ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически вплотную приблизились к населенному пункту и открыли пулеметный огонь.
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